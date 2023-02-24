Szilard Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilard Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilard Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilard Papp 13 Aralık 1991 tarihinde Nagykanizsa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilard Papp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vital-Club Consulting Ltd. yapmaktadır. Szilard Papp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szilard Papp'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szilard Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilard Papp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szilard Papp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilard Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2009 yılında Videoton II

27 Ağustos 2010 yılında Bicskei TC

30 Haziran 2011 yılında Videoton II

1 Ağustos 2011 yılında Szolnok

30 Haziran 2012 yılında Videoton II

1 Ağustos 2012 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2013 yılında Videoton II

24 Temmuz 2013 yılında BFC Siófok

23 Şubat 2015 yılında Felsötárkány

2 Şubat 2016 yılında Szolnok

29 Temmuz 2020 yılında Nagykanizsa

13 Temmuz 2021 yılında Szolnok

13 Temmuz 2022 yılında Mosonmagyaróvár

Szilard Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilard Papp şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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