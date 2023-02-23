Szilard Veres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szilard Veres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szilard Veres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szilard Veres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szilard Veres 27 Ocak 1996 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Szilárd Vereș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szilard Veres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szilard Veres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Szilard Veres'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szilard Veres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szilard Veres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szilard Veres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szilard Veres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2014 yılında CFR Cluj

30 Ocak 2017 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2017 yılında CFR Cluj

9 Ağustos 2017 yılında National Sebis

30 Haziran 2018 yılında CFR Cluj

26 Temmuz 2018 yılında Csikszereda

20 Ağustos 2020 yılında CS Mioveni

5 Eylül 2022 yılında Csikszereda

Szilard Veres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szilard Veres şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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