Szymon Czyz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Czyz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Czyz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Czyz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Czyz 8 Temmuz 2001 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Czyż şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Czyz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Szymon Czyz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Czyz'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Szymon Czyz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/szymek.czyz

Szymon Czyz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Czyz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Czyz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Czyz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lech Academy

21 Ağustos 2017 yılında Lech U19

24 Temmuz 2018 yılında Lazio U19

2 Temmuz 2021 yılında Warta Poznań

10 Ocak 2022 yılında Rakow

Szymon Czyz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Czyz şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szymon Czyz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arka Gdynia, Lech Poznań

Polonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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