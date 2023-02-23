Szymon Jopek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Jopek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Jopek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Jopek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Jopek 25 Şubat 1999 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Jopek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Jopek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Szymon Jopek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Jopek'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Szymon Jopek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Jopek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Jopek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Jopek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pogon U19

1 Temmuz 2016 yılında Pogon II

24 Ocak 2018 yılında Stalowa Wola

30 Haziran 2019 yılında Pogon II

1 Temmuz 2019 yılında Stalowa Wola

1 Temmuz 2022 yılında P. Niepolomice

Szymon Jopek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Jopek şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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