Szymon Kobusinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Kobusinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Kobusinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Kobusinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Kobusinski 4 Mayıs 1998 tarihinde Słubice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Kobusiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Kobusinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Szymon Kobusinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Kobusinski'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Szymon Kobusinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Kobusinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Kobusinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Kobusinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zielona Góra

16 Ağustos 2018 yılında Garbarnia

1 Mart 2019 yılında Stal Rzeszow

23 Ağustos 2019 yılında Zielona Gora

28 Ocak 2021 yılında P. Niepolomice

1 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Szymon Kobusinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Kobusinski şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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