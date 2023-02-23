Szymon Lewkot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Lewkot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Lewkot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Lewkot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Lewkot 18 Şubat 1999 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Lewkot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Lewkot Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Szymon Lewkot, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Lewkot'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szymon Lewkot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Lewkot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Lewkot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Lewkot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Slask U19

2 Ağustos 2018 yılında Sleza Wroclaw

30 Haziran 2019 yılında Sl. Wroclaw II

30 Ağustos 2019 yılında Sleza Wroclaw

30 Haziran 2020 yılında Sl. Wroclaw II

1 Temmuz 2020 yılında Slask Wroclaw

1 Eylül 2022 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2023 yılında Slask Wroclaw

Szymon Lewkot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Lewkot şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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