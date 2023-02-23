Szymon Majewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Majewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Majewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Majewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Majewski 31 Mayıs 2003 tarihinde Kraśnik şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Majewski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF_MG yapmaktadır. Szymon Majewski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Majewski'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Szymon Majewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Majewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Majewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Majewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2020 yılında Korona Kielce II

17 Şubat 2022 yılında Korona Kielce

Szymon Majewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Majewski şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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