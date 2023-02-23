Szymon Matuszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Matuszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Matuszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Matuszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Matuszek 7 Ocak 1989 tarihinde Cieszyn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Matuszek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Szymon Matuszek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Szymon Matuszek'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szymon Matuszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Matuszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Matuszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Matuszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Silesia Lubomia

1 Ocak 2006 yılında UD Horadada

1 Ocak 2007 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2008 yılında Jagiellonia

1 Ağustos 2009 yılında Piast Gliwice

1 Şubat 2011 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2011 yılında Piast Gliwice

1 Şubat 2012 yılında Wisla Plock

30 Haziran 2012 yılında Piast Gliwice

27 Temmuz 2012 yılında Dolcan Zabki

1 Ocak 2016 yılında Górnik Zabrze

4 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

Szymon Matuszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Matuszek şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Szymon Matuszek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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