Szymon Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Michalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szymon Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Szymon Michalski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Szymon Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Michalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Szymon Michalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Michalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Michalski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Michalski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Michalski 8 Mart 2004 tarihinde Milicz şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Michalski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Michalski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Szymon Michalski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Michalski'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Szymon Michalski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Michalski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Szymon Michalski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Michalski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında Sl. Wroclaw II

2 Şubat 2022 yılında Slask Wroclaw

13 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

31 Aralık 2022 yılında Slask Wroclaw

Szymon Michalski kimdir

Szymon Michalski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Michalski şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Szymon Michalski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Szymon Michalski nereli

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