Szymon Sarbinowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Sarbinowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Sarbinowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Sarbinowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Sarbinowski 24 Mart 2004 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Sarbinowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Sarbinowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Sarbinowski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szymon Sarbinowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Sarbinowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Sarbinowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Sarbinowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında Warta Poznań

Szymon Sarbinowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Sarbinowski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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