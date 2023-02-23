Szymon Skrzypczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Skrzypczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Skrzypczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Skrzypczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Skrzypczak 14 Mart 1990 tarihinde Rawicz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Skrzypczak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Skrzypczak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Szymon Skrzypczak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Szymon Skrzypczak'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szymon Skrzypczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Skrzypczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Skrzypczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Skrzypczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lubin II

1 Temmuz 2011 yılında Zaglebie Lubin

13 Temmuz 2011 yılında Radzionkow

31 Aralık 2011 yılında Zaglebie Lubin

20 Ocak 2012 yılında MKS Kluczbork

30 Haziran 2012 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2012 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2013 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2013 yılında Górnik Zabrze

18 Şubat 2014 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2014 yılında Górnik Zabrze

28 Ocak 2017 yılında Odra Opole

30 Haziran 2017 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2017 yılında Odra Opole

18 Ağustos 2020 yılında Chojniczanka

Szymon Skrzypczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Skrzypczak şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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