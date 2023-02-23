Szymon Sobczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Sobczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Sobczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Sobczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Sobczak 7 Aralık 1992 tarihinde Zakopane şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Sobczak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Sobczak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Szymon Sobczak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Szymon Sobczak'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szymon Sobczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Sobczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Szymon Sobczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Sobczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Gornik U19

1 Ağustos 2010 yılında Górnik Zabrze

11 Temmuz 2012 yılında Termalica

30 Haziran 2013 yılında Górnik Zabrze

22 Ağustos 2013 yılında Calisia

31 Aralık 2013 yılında Górnik Zabrze

27 Şubat 2014 yılında ROW Rybnik

30 Haziran 2014 yılında Górnik Zabrze

31 Temmuz 2014 yılında ROW Rybnik

6 Temmuz 2015 yılında MKS Kluczbork

16 Ocak 2016 yılında Stal Mielec

4 Temmuz 2017 yılında Podbeskidzie

11 Ocak 2018 yılında Stal Mielec

1 Mart 2019 yılında Stomil

4 Ağustos 2020 yılında Jagiellonia

18 Ocak 2021 yılında Z. Sosnowiec

Szymon Sobczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Sobczak şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Wisła Kraków, Górnik Zabrze

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.