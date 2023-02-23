Szymon Strozynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Strozynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Strozynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Strozynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Strozynski 6 Ekim 2002 tarihinde Piła şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Stróżyński şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Strozynski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Strozynski'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szymon Strozynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Strozynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Szymon Strozynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Strozynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Legnica II

15 Temmuz 2021 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2022 yılında Chojniczanka

30 Haziran 2023 yılında Miedz Legnica

Szymon Strozynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Strozynski şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.