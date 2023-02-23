Szymon Szklinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Szklinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Szklinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Szymon Szklinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Szymon Szklinski 28 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Szkliński şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Szymon Szklinski Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Szymon Szklinski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Szymon Szklinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Szymon Szklinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Odra Opole II
6 Şubat 2023 yılında Odra Opole
Szymon Szklinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Szymon Szklinski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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