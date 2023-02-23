Szymon Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Szymanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Szymanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Szymanski 13 Nisan 1996 tarihinde Bielsko-Biała şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Szymański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Szymanski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Szymon Szymanski'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szymon Szymanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Szymanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Szymanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Szymanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rekord B-B

31 Ağustos 2016 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2017 yılında Rekord B-B

1 Temmuz 2017 yılında Podbeskidzie

1 Mart 2018 yılında Rekord B-B

5 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

1 Temmuz 2023 yılında Ruch Chorzow

Szymon Szymanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Szymanski şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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