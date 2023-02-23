Szymon Tokarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Tokarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Tokarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Tokarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Tokarz 25 Mart 2001 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Tokarz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Tokarz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EPG yapmaktadır. Szymon Tokarz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Szymon Tokarz'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Szymon Tokarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Tokarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Szymon Tokarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Tokarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wisla U19

1 Temmuz 2017 yılında Sandecja II

13 Temmuz 2018 yılında Sandecja

Szymon Tokarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Tokarz şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sandecja Nowy Sącz, Wisła Kraków

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.