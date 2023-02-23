Szymon Weirauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Weirauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Weirauch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Weirauch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Weirauch 5 Mart 2004 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Weirauch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Szymon Weirauch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Szymon Weirauch'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Szymon Weirauch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Weirauch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Weirauch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Weirauch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lubin II

22 Temmuz 2021 yılında Zaglebie Lubin

Szymon Weirauch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Weirauch şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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