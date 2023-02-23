Szymon Wlodarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Wlodarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Wlodarczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Wlodarczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Wlodarczyk 5 Ocak 2003 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Włodarczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Wlodarczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Szymon Wlodarczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Wlodarczyk'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Szymon Wlodarczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Wlodarczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Wlodarczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Wlodarczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Legia U19

1 Ocak 2020 yılında Legia II

5 Haziran 2020 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2022 yılında Górnik Zabrze

Szymon Wlodarczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Wlodarczyk şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szymon Wlodarczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SEMP Ursynów, Legia Warszawa

Polonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 12 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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