Szymon Zablotny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Szymon Zablotny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Szymon Zablotny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Szymon Zablotny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Szymon Zablotny 26 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Szymon Zabłotny şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Szymon Zablotny Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Szymon Zablotny'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Szymon Zablotny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Szymon Zablotny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Szymon Zablotny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Szymon Zablotny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Leczna II

30 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Szymon Zablotny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Szymon Zablotny şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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