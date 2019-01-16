T.C. Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü’nden Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü Nilüfer Aydemir ve Müdür Yardımcısı Erol Seheroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü Nilüfer Aydemir ve Müdür Yardımcısı Erol Seheroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Merkez Bankası Eskişehir Şube Müdürü Nilüfer Aydemir ve Müdür Yardımcısı Erol Seheroğlu, Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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