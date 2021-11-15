Deneyap sınav sonuçları için heyecan dorukta. 4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerin katılımıyla yapılan sınavda 100 dakika boyunca 40 soruya cevap vermeye çalışan öğrenciler başarılı olurlar ise uygulama sınavına girmeye hak kazanıyor. Peki, T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar...

T3 VAKFI DENEYAP SINAV SONUÇLARI 2021 SORGULAMA EKRANI! DENEYAP SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçlarının 15 Kasım 2021 tarihinde (bugün) açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenci Seçme Sınavı'nın ilk aşaması olan e-sınavda başarı gösteren öğrenciler Uygulama Sınavı'na katılmaya hak kazanır.

Uygulama Sınavı'nda öğrencilerden kendileri için belirlenen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler proje sürelerini tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen süre dâhilinde sunarlar.

DENEYAP NEDİR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirileceği 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, projenin ilk faz çalışması olarak Temmuz 2019 itibariyle Adana, Alanya, Ankara, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da atölyeler kurulmuş ve eğitimler devam etmektedir. 2. faz çalışması olarak atölye kurulması planlanan Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illeri için hazırlıklar devam etmektedir. Sürecin 4 aşamada tüm ülke genelinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları programına dâhil olan ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Mobil Uygulama, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zekâ ve İleri Robotik alanlarında 24 ay derinlemesine eğitim alacak ve ilgili eğitimler sonrasında 12 ay süresince takım arkadaşları ile birlikte kendi projelerini üreteceklerdir.