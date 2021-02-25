T629 helikopter özellikleri neler? T629 insansız elektrikli helikopter nedir?

Daha önce pek çok araç geliştirmiş olan TUSAŞ bu kez hem insansız hem de elektrikli T629 üretti. İnsansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir üretim yelpazesine sahip Türk havacılık ve uzay sanayiisine yeni ürünler eklendi. TUSAŞ’ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterinin ilk görüntüleri geldi.

T-629 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

TUSAŞ’ın en yeni helikopterinin çalışmaları henüz tamamlanmasa da tahminlere göre özellikleri şöyle olacak;

Elektrik ile çalışacak T629 helikopteri daha ağır savaş helikopterlerinin yerine orta sınıf bir helikopter olacak.

Görüntülerde dikkat çeken bir ayrıntı da T629 helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.

Öte yandan pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor.

Prototip olduğu söylenen T629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılacağı düşünülüyor.

TUSAŞ T-629 NEDİR?

TUSAŞ tarafından çalışmaları devam eden taarruz helikopteridir. Helikopter şu anda test aşamasında olan TUSAŞ T-625 Gökbey helikopteriyle aynı altyapıya sahip olacak.