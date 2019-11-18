Taahhüt onaylama nasıl yapılır? Burs kredi taahhüt onaylama e devlet

KYK burs ve kredi başvurusu onaylananlar internette taahhüt işlemlerini araştırmaya başladı. Peki KYK taahhüt onaylama nasıl yapılır? KYK taahhüt onaylama son tarihi ne zaman 2021? Süresi ne zamana kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET’TEN NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59'a kadar onay verebileceklerini duyurdu.

Öğrenim kredisi nedir? Geri ödemesi nasıl olur? Öğrenim kredisi faizi ne kadar?

KYK TAAHHÜT ONAYINDA 18'DEN KÜÇÜKLER NE YAPACAK?

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne ya da babalarının e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını yapabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER İÇİN TAAHÜTNAME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini belirten Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." dedi.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında KYK bursu lisans ve ön lisans öğrencileri için 550 TL’den 650 TL‘ye, Yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL’den 1300 TL‘ye ve Doktora bölümlerinde okuyan öğrencilerin ise 1600 TL’den 1950 TL‘ye yükseltildi.

KYK NEDİR?

KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.

KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.

KYK BURSU KAZANIP KAZANMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikli olarak https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulama yaparak Kredi veya Burs alıp almadığınızı kontrol edin.

E-Devlet Sistemine giriş yapınız,

E-Hizmetler Bölümüne geçiniz,

Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Onay İşlemleri sayfasına giriş yapınız.

Seçilmesi gereken kutucuklar varsa onay tiki koyarak Taahhütnamenizi onaylayınız.

İşlemler bu kadar.

Kredi çıktı ve almak istemiyorsunuz. Bu durumda hiçbir işlem yapmayınız. e-Devlet üzerinden Taahhütnameyi onaylamadığınız taktirde işlem iptal olacaktır.