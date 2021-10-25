Taammüt ne demek, TDK'ya göre Taammüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taammüt ne demek? Taammüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taammüt kelimesi. Peki taammüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taammüt nedir, taammüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAAMMÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taammüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Taammüt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre taammüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işi veya suçu bile bile, tasarlayarak yapma

- İşlenecek bir suçun daha önceden tasarlanması

