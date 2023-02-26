Taaniel Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taaniel Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taaniel Usta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taaniel Usta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taaniel Usta 17 Şubat 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taaniel Usta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Taaniel Usta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Taaniel Usta'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Taaniel Usta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taaniel Usta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taaniel Usta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taaniel Usta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Harju JK Jug.

1 Ocak 2019 yılında KTP U19

1 Ocak 2020 yılında FC KTP

28 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında FC Flora

1 Temmuz 2021 yılında FC Flora U21

27 Şubat 2022 yılında Pärnu Vaprus

6 Şubat 2023 yılında Harju JK

Taaniel Usta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taaniel Usta şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taaniel Usta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Harju JK, Pärnu JK (2010-2014), FC KTP (2015-2017), Harju JK (2018), FC KTP

Estonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

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