Taariq Fielies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taariq Fielies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taariq Fielies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taariq Fielies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taariq Fielies 21 Haziran 1992 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taariq Fielies Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG yapmaktadır. Taariq Fielies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 20 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Taariq Fielies'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taariq Fielies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taariq Fielies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Taariq Fielies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taariq Fielies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2013 yılında Milano United

30 Haziran 2014 yılında Ajax Cape Town

9 Ağustos 2014 yılında Milano United

20 Temmuz 2017 yılında Cape Town City

Taariq Fielies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taariq Fielies şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taariq Fielies Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Salt River FC, Rygersdal FC, Ajax Cape Town (7/2009-7/2012)

Güney Afrika takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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