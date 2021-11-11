Taat ne demek, TDK'ya göre Taat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taat ne demek? Taat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taat kelimesi. Peki taat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taat nedir, taat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Taat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre taat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Allah'ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme

