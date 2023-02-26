Taavi Jurisoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taavi Jurisoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taavi Jurisoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taavi Jurisoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taavi Jurisoo 23 Mayıs 2005 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taavi Jurisoo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Taavi Jurisoo'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Taavi Jurisoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taavi Jurisoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taavi Jurisoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taavi Jurisoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kalev U21

1 Ocak 2022 yılında Kalev

Taavi Jurisoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taavi Jurisoo şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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