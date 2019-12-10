Tabancasıyla intihar eden uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, kaldığı apartta kendisini tabancasıyla vuran uzman çavuş Coşkun K. (28), memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 04.00 sıralarında, Eğirdir'in Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Coşkun K.'nin kaldığı aparttan silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Coşkun K.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Coşkun K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme sonucu Coşkun K.'nin kendi tabancasıyla intihar ettiği tespit edildi. Uzman çavuş Coşkun K. için bugün memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Demirci Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Ahmet Boz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Levent Çalış, Çanakkale Merkez Komutanı Türken Altıngöz, Çan Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve çok sayıda kişi katıldı. Uzman çavuş Coşkun K.'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

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Kaynak: DHA