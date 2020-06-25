Tabancayı inceleyecekti, arkadaş katili oldu!

Adana'da bir kafeterya da arkadaşıyla oturan 19 yaşındaki bir çocuk, iş yeri sahibinin ruhsatsız tabancasını incelerken kazara tetiğe dokundu. Silahın bir anda ateş alması sonucu gencin yanında oturan arkadaşı hayatını kaybetti. Genç ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana'da 5 arkadaşıyla kafede buluşan Erdal Aybar (19), iş yeri sahibi olan arkadaşının ruhsatsız tabancasını alarak incelemek istedi. Şarjörünü çıkarak inceleyen Aybar'ın elindeki silahın aniden patlaması sonucu silahtan çıkan kurşun yanındaki arkadaşın başına isabet etti. Arkadaşı Mert Akıllıca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erdal Aybar ile beraber tabancanın sahibi Fatih A. (24) ile Bahtiyar K. (19), M.K. (19) ve O.A.’yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Aybar tutuklanırken, Fatih A. ve Bahtiyar K. adli kontrol şartıyla, M.K. ve O.A. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.