Tabancayı inceleyecekti, arkadaş katili oldu!
Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iş yeri sahibinin ruhsatsız silahını incelediği sırada silahın ateş alması sonucu yanındaki arkadaşının ölümüne sebep olan genç, tutuklandı.
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25 Haziran 2020 Perşembe 12:56
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