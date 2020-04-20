İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tabancayla eşini yaralayan şahıs intihar girişiminde bulundu

Tabancayla eşini yaralayan şahıs intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta bir kişi, eşini tabancayla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Tabancayla eşini yaralayan şahıs intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta bir kişi, eşini tabancayla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi'nde N.B. (67), henüz belirlenemeyen nedenle eşi B.B.(46) ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.B, ruhsatsız olduğu öğrenilen tabanca ile önce eşine ateş etti, sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaralı halde bulduğu karı-koca, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT