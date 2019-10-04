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Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2)

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA

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