Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2) Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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HAYATINI KAYBETTİ Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. FOTOĞRAFLI Kaynak: DHA



