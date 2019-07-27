Tabancayla oynarken arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'da sokak üzerinde birlikte oturduğu arkadaşının, oynadığı tabancanın yanlışlıkla tetiğine dokununca başından vurularak ölmesine neden olan Ramazan Burak Canlı (19), tutuklandı.

Olay, Perşembe günü Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Burak Canlı, sokak üzerinde arkadaşı Murat Köklüoğlu ile oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada da yanında getirdiği tabancayla oynadı. Canlı, yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Köklüoğlu'nun başına isabet etti.

Ağır yaralanan Kökoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Canlı gözaltına alındı.

Polisteki, sorgusunda tetiğe yanlışlıkla dokunarak, arkadaşının ölümüne yol açtığını anlatan Canlı, "Pişmanım" dedi. Ramazan Burak Canlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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DHA