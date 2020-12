Tabelalarda yeni dönem: Artık nüfus ve rakım bilgileri yazmayacak

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ekonomik açıdan olumsuz etkilere sebep olduğu ve masrafa yol açtığı gerekçesiyle, 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

ARTIK SADECE İL VE İLÇELERİN ADI YAZACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl nüfusun ve bazı bölgelerde rakımın değişmesinin ardından her il ile ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarında değişikliğe gitti. Her yıl yapılan değişikliklerde ortaya çıkan ekonomik masrafın önüne geçilmek için düzenlenen uygulamada tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Tabelalarda sadece il ve ilçelerin isimleri yer aldı. Kırıkkale'de de şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan tabelaların yeni düzenlemeye göre hazırlandığı görüldü. Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki tabelaların da yenilendiği gözlendi.

ANADOLU'NUN YÜKSELEN YILDIZI ÇORUM

Değişimin yapıldığı bir başka il ise Çorum oldu. Geçmiş yıllarda tabelalar ile gündeme gelen Çorum, farklı tarihlerde çekildiği anlaşılan fotoğrafların ilkinde rakımı 770 metre, ikincisinde 801 metre, son fotoğrafta ise 820 metre olarak kaydedilmişti. Çorum sürekli artan rakımı sebebiyle sosyal medyada "Anadolu'nun yükselen yıldızı" olarak paylaşımlarda yer almıştı. Çorum'da da tabelalardan nüfus ve rakım bilgisi kaldırılırken sadece şehir ismi kaldı.

ÇANKIRI'DA HENÜZ DEĞİŞİKLİK YOK

Karayolları Genel Müdürlüğünce tasarruf maksadıyla değiştirilen uygulama sonrasında bir diğer Anadolu kenti Çankırı'da ise henüz tabelalarda değişikliğe gidilmediği görüldü. Çankırı'nın giriş ve çıkışında yer alan tabelada "Nüfus: 86400 ve Rakım: 720" bilgileri yer aldı.