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Tabiat içinde izole! Sokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşamaya başladılar

Erzincan'da öğretmen çift, koronavirüs salgınıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının ve pandemi önlemlerinin olduğu günlerde karavanda yaşamayı seçti.

Tabiat içinde izole! Sokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşamaya başladılar

Erzincan'da öğretmen çift, koronavirüs salgınında karavanda yaşamayı seçti. Koronavirüs salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken, karavana ilgi arttı. İzole ortamda tatil yapmak isteyenler, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe olmak amacıyla karavana yöneldi. Erzincan'da da öğretmen çift Aslı ve Kenan İpek, Çağlayan Beldesinde Şelale civarında kurdukları karavanda yaşamaya başladı. Pandemiden dolayı böyle bir yaşam biçimi tercih ettiklerini dile getiren öğretmen çiftler, doğanın içerisinde öğrencilerine uzaktan bağlantıyla ders verdiklerini kaydettiler.

"BU ŞEKİLDE DAHA RAHAT KORUNDUK"

Tabiat içerinde kendimizi izole edip, bu şekilde daha rahat korunduklarını dile getiren Kenan İpek, "Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bir karavan alıp bu süreci daha az zararla atlatmayı düşündük. Sosyal olarak daha aktif yaşamaya karar verdik. Karavanı aldıktan sonra kararımızın ne kadar doğru olduğunu gördük. Bu süreçte de öğrencilerimize eğitim verirken ev içerisinde değil de doğası güzel noktalarda uzaktan eğitim yapıyoruz. Öğrencilerimizden güzel tepkiler alıyoruz. Gayet güzel bir yaşam tarzı oldu bizim için" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Tabiat içinde izole! Sokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşamaya başladılar

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