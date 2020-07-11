Tabiat parklarına ziyaretler azaldı

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü gözetimindeki 14 korunan alandan 7'si geçen yıl 161 bin 908 ziyaretçi kabul ederken, bu yıl korona virüsü salgınıyla mücadele edilen ilk 5 ayda yalnızca 3 bin 231 kişi ağırladı.

Korona virüsü salgını tabiat parklarını ve sulak alanları ziyaret eden insan sayısını azalttı. İlk 5 ayda ziyaretçi sayıları kısıtlamalar ve tedbirlerin de etkisiyle çok düşük gerçekleşti. 2019 yılında 220 kişiyi ağırlayan Amazon Tabiat Parkı'na bu yıl ilk beş ayda 32 kişi gitti. Geçen yıl 35 bin 83 kişinin gittiği Bayraktepe Tabiat Parkı'nda ilk beş ayda 90 kişi bu şansa sahip oldu. Sarıgazel Tabiat Parkı'nın 2019'da ziyaretçi sayısı 20 bin 308 kişiyken ilk beş ayda 669 kişiye oldu. Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı 2019'da 32 bin 766 kişiyi kucak açarken, ilk beş ay bin 232 ziyaretle geçti. 2019'da 34 bin 574 kişinin gördüğü Vezirsuyu Tabiat Parkı'na beş ayda bin 116 kişi gitti.

Geçen yıl 36 bin 270 kişinin ziyaret ettiği Kızılırmak Deltası Uluslararası Sulak Alanı'na bu yıl ilk beş ay kimse gitmedi. Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı'nda 2019 ziyaretçi sayısı 2 bin 687 kişi olurken ilk beş ay bu 92 kişi olarak kayda geçti.

Kaynak: İHA