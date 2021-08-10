Tabilan şehirleri işgal edince Afganlılar sınırı merdivenle aşmaya kalktı!

NATO güçlerinin çekilmesinin ardından işgal sürecini sürdürmeye devam eden Taliban, toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinin elinden aldı.

ABD ve Taliban arasındaki anlaşmaya göre 11 Eylül 2021 öncesi şehir merkezine saldırmayacağına dair madde yer alıyordu. Ancak, Tabliban ABD hava saldırılarını neden göstererek anlaşmayı fes etti.

ŞEHİR SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

MAHKUMLARI SERBEST BIRAKTI

Ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan mahkumları da serbest bırakan Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında çok sayıda Afgan da ülkeden kaçmaya çalışıyor.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Son dönemde Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye sınırlarına girmeye çalışan Afgan mültecilere ait çok sayıda görüntüler gelirken , sosyal medyada gündem yaratan görüntüler çok konuşuldu.

MERDİVENLE SINIRI AŞIYORLAR

Sınırda çekildiği iddia edilen videoda, iran sınırlarını korumak için örülen duvarlara merdiven dayayarak karşı tarafa geçen çok sayıda Afgan mülteci görülüyor. Görüntülerde mültecilerin duvarın üzerine çekilen tel örgüleri kopardıkları ve grup halinde merdivene tırmanarak duvarı aşmaya çalıştıkları anlara yer verildi.