Tabldot Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tabldot Aşçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tabldot Aşçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tabldot Aşçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tabldot Aşçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tabldot Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tabldot Aşçısı Maaşları

Tabldot Aşçısı maaşı ortalama olarak aylık 7050_TL'dir. En düşük Tabldot Aşçısı maaşı 5750_TL, En yüksek ise 8350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tabldot Aşçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.08

Meslek Adı :

Tabldot Aşçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tabldot Aşçısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çorba, et, soğuk ve sıcak sebze, kuru baklagil yemeklerini, salata, makarna, pilav, hamur işleri ve sütlü tatlıları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Tabldot Aşçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Tabldot menüsü hazırlamak,

b) Malzeme ihtiyacını belirlemek, malzeme temin etmek,

c) Satın alınan malzemeleri kontrol etmek,

d) Kahvaltı hazırlamak,

e) Çorba hazırlamak,

f) Et, tavuk, balık yemekleri hazırlamak,

g) Sebze yemekleri ve salata hazırlamak,

h) Kuru baklagil yemekleri hazırlamak,

i) Hamur işi yemekleri hazırlamak, j) Sütlü tatlılar hazırlamak,

k) Tat kontrolü yapmak,

l) Yiyecekleri servise sunmak,

m) Garnitür ve sosları hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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