Tablet Tuz İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tablet Tuz İmal Ustası görev tanımı nedir, Tablet Tuz İmal Ustası ne iş yapar, Tablet Tuz İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tablet Tuz İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tablet Tuz İmal Ustası Tanımı;

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Tablet Tuz İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Tablet Tuz İmal Ustası Maaşları

Tablet Tuz İmal Ustası maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Tablet Tuz İmal Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tablet Tuz İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.33

Meslek Adı :

Tablet Tuz İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Tablet Tuz İmal Ustası; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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