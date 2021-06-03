Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak bir yılı aşkın süredir devam eden ve tüm dünya ülkelerini olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun üç katı kadar aşı anlaşmasına imza atıldığının belirtilmesiyle umutlar da arttı. Ancak bir yandan da aşı karşıtlığı devam ediyor.

4 KİŞİDEN 3'Ü RANDEVUYA GİTMİYOR

Uzmanların ve kanaat önderlerinin aşı konusundaki ısrar ve bilgilendirmelerine rağmen ülkemizdeki birçok insanın aşı karşıtlığı ve bu konudaki tereddütleri devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 aşı sırası gelen her 4 kişiden 3'ünün randevusuna gitmediği ifade edildi.

AŞI OLMAK İSTEYENLERE DE ENGEL OLUYORLAR

Prof. Dr. Akın'ın açıklamasına göre, randevu kapasitesini dolduran ancak aşı sırası geldiğinde gitmeyenler, aşı olmak isteyenlere de engel oluyor.

Bilim insanları, salgından tek çıkış yolunun Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğunu söylerken dünyanın birçok üllkesinde, insanların bu tutumu varlığını sürdürüyor.

"SALGINDA VİRÜSÜN YÜKÜNÜ DÜŞÜREMEYİZ"

Profesör Doktor Sıla Akhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç aşı olmayanlar olduğu müddetçe salgında virüs yükünü düşüremeyiz" ifadelerine yer verdi.