Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 PerşembeSPK bültenleri | SPK haftalık bülten HaziranTablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!"Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlar" ama... 60 öğretim görevlisi hakkında 'kadına taciz' iddiasıyla ihraç talebi!Hatay'dan acı haber: Askeri tır fabrika duvarına çarptı, 2 askerimiz şehit oldu!Karabükte'ki tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi: 33 işçi hastaneye kaldırıldı!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Haziran 2021 PerşembeElektrikli scooter düzenlemesi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi: 15 yaşını doldurmayanlar kullanamayacak!Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki3 Haziran 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve uzmanların, tek çözüm yolu olduğunu söylediği aşılarla ilgili yapılan araştırmadan çıkan sonuçlar, salgını kontrol almanın ülkemizde her geçen gün daha da zorlaştığını ortaya koydu.

Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak bir yılı aşkın süredir devam eden ve tüm dünya ülkelerini olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun üç katı kadar aşı anlaşmasına imza atıldığının belirtilmesiyle umutlar da arttı. Ancak bir yandan da aşı karşıtlığı devam ediyor. 

4 KİŞİDEN 3'Ü RANDEVUYA GİTMİYOR

Uzmanların ve kanaat önderlerinin aşı konusundaki ısrar ve bilgilendirmelerine rağmen ülkemizdeki birçok insanın aşı karşıtlığı ve bu konudaki tereddütleri devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 aşı sırası gelen her 4 kişiden 3'ünün randevusuna gitmediği ifade edildi.

Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

AŞI OLMAK İSTEYENLERE DE ENGEL OLUYORLAR

Prof. Dr. Akın'ın açıklamasına göre, randevu kapasitesini dolduran ancak aşı sırası geldiğinde gitmeyenler, aşı olmak isteyenlere de engel oluyor.

Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

Bilim insanları, salgından tek çıkış yolunun Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğunu söylerken dünyanın birçok üllkesinde, insanların bu tutumu varlığını sürdürüyor.

Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

"SALGINDA VİRÜSÜN YÜKÜNÜ DÜŞÜREMEYİZ"

Profesör Doktor Sıla Akhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç aşı olmayanlar olduğu müddetçe salgında virüs yükünü düşüremeyiz" ifadelerine yer verdi.  

Tablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT