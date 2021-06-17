Taburcu olur olmaz evlenmişti! Burak Sergen'in velayet davası sonuçlandı! Sadakatsiz dizisinin setinde koronavirüse yakalanan ve hastaneden taburcu olur olmaz Nihan Ünsal'la nikah masasına oturan Burak Sergen oğlu Cansın'ın velayetini kaybetti.

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Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in setinde koronavirüse yakalanan ve ölümden dönen Burak Sergen iyileşir iyileşmez genç sevgilisi Nihan Ünsal'la evlenmişti. Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen, oğlu Cansın için velayet davası açtı. OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ TV100'de yer alan habere göre duruşmada şahitlerin ifadelerinin ardından mahkeme tarafından verilen ortak velayet kararı iptal edilerek 11 yaşındaki Cansın Sergen'in velayeti annesinde kaldı. Burak Sergen ve Işıl Sergen 1999 yılında hayatlarını birleştirdi ve 19 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırdı. Sergen, 2019 yılının şubat ayında nişanlandığı sevgilisi Nihan Ünsal ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu... Burak Sergen