Tabutunun son örtüsü Galatasaray bayrağı oldu

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Uzunköprü'de aracı ile park halinde iken belirlenemeyen bir sebepten dolayı aracında çıkan yangında mahsur kalan Emrah Akın İstanbul kartal eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy de öğlen namazına müteakip toprağa verilen Akın'ın cenazesine yüzlerce insan katıldı. Emrah Akın'ın annesi köy camisinde tabuta sarılarak son kez oğlunun görmek istedi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Emrah Akın'ın tabutuna Uzunköprü Ultraslan temsilcileri tabutuna son örtüsü olarak Galatasaray bayrağı sardılar. Akın, kılınan öğlen namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA