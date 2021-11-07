Tabya ne demek, TDK'ya göre Tabya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tabya ne demek? Tabya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tabya kelimesi. Peki tabya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tabya nedir, tabya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TABYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tabya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tabya kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tabya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı



TABYA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- yıldız tabya

