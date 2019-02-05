TACCINW / Ölçer: Türk şirketleri ABD pazarından korkmasın

Türk Amerikan Sanayi ve Ticaret Odası Kuzeybatı Bölge (TACCINW) Başkanı Kurt Gökhan Ölçer, Türkiye ekonomisinin büyümesi için en önemli unsurlardan birinin, ABD'ye ihracatı artırmak olduğunu belirtti ve "Doğru adımlarla, hedef pazar ABD'ye ihracatımız beş yılda üçe katlanabilir. Türk şirketleri, ABD pazarından korkmasın" diye konuştu.

Türkiye'nin büyümeyi güçlendirmek için sunduğu ihracat politikalarının ve desteklerin, ihracatçılar ve üreticiler açısından çok önemli bir fırsat sunduğunun altını çizen Ölçer, şöyle devam etti:

"Türkiye için en önemli hedef pazar ise ABD'dir; Türkiye ekonomisinde büyüme, ancak ABD'ye ihracatla şahlanabilir.

"Çünkü ABD yaptığı yıllık 2.4 trilyon dolar ithalat ile dünyada lider olmasına rağmen, Türkiye'nin ABD'ye olan ihracatı sadece 8 milyar dolar ile sınırlı.

"Bu rakam Türkiye'nin toplam yıllık ihracatının yüzde 5'inin altında kalıyor.

"Aradaki mesafe, pazarın büyüklüğü, pazara giriş maliyetleri ve son dönemde yaşanan bazı siyasi gelişmelerin Türk üreticilerin Amerika pazarından korkmasına yol açtığını görüyoruz.

"Ancak bu korkular yersiz, çünkü hem Amerikan iş dünyasının Türkiye'ye ticari yaklaşımında bir değişim görmüyoruz, hem de lojistik ve e-ticaret alanındaki son yıllardaki gelişmeler pazara giriş maliyetlerinin geçmişe oranla büyük ölçüde azalmasına yol açtı.

"Ayrıca ABD pazarında dolar-lira kur farkı Türk ihracatçıları için bir fırsat doğuruyor.

"ABD'nin ithalat hacmi her yıl artmaya devam ediyor ve bu büyüme devam edecek.

"Bugüne dek Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracatta hammadde, ara ürünler ve makine sanayi büyük pay aldı.

"Bu fırsatları değerlendirip yılda yüzde 20, yüzde 25 büyüme yakalamamız mümkün. Bu da 5 yıl içerisinde ihracatımızı neredeyse 3 katına çıkarmamız anlamına gelecektir.

"ABD'de iş yapmak isteyen firmaların doğru ürünleri, doğru fiyatlara, doğru hedef kitlelerine ulaştırabilmeleri için veri odaklı, analitik çalışmaları, müşteri odaklı olmaları ve iş birliği yaptıkları firmalara güven aşılamaları dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor.

"Biz TACCINW olarak ABD'de, bölgemize iş yapmaya gelen pek çok firmaya bugüne kadar destek olduk. İki ülke üreticileri arasında ticari görüşmeler düzenledik, üreticilerle satın alma yapacak ABD'li şirketleri bir araya getirdik.

"Bugünden sonra da üreticilerimizin ABD pazarında güçlenmesi, büyümesi, gelişmesi ve nihayetinde ülkemizin kalkınması için Türk firmalarına destek vermeye devam edeceğiz."

DHA