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Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi

Akademisyen Dr. Tacettin Kutay'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli? işte Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi...

Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi

Sık sık ekranlarda da boy gösteren Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi araştırılıyor. 'Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi...

Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi

TACETTİN KUTAY KİMDİR?

Tacettin Kutay doğup büyüdüğü İstanbul'da ilk, orta ve yüksek öğrenimini tamamlamıştır.

Arş. Gör. Muhammet Tacettin Kutay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Viyana Üniversitesi'nde, tamamlamıştır.

Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi

Halen Türk-Alman Üniversitesi'nde, araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

İngilizce, Almanca, ve Arapça bilen Kutay, Avrupa Sekülerleşmesi ve Din, Katolik Teolojisi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Tacettin Kutay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dr. Tacettin Kutay'ın biyografisi

Çalışma alanlarıyla ilgili makaleleri bulunmaktadır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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