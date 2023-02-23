Tachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tachi 10 Eylül 1997 tarihinde Fuenlabrada şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Rodríguez Baró şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tachi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tachi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tachi'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid B

19 Temmuz 2019 yılında Alavés

26 Ocak 2022 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2022 yılında Alavés

31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Wisla Krakow

Tachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tachi şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.