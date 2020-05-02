İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler

Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler

TAŞKENT (AA) - Tacikistan’da yeni tip koronavirüsten ilk iki ölümün gerçekleştiği bildirildi.Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı...

Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler

TAŞKENT (AA) - Tacikistan’da yeni tip koronavirüsten ilk iki ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.

Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT