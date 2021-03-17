Tacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?
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Tacikistan, resmî adıyla Tacikistan Cumhuriyeti, 143.100 km2 yüzölçümü ve 9.537.645 kişilik tahmini nüfusu ile Orta Asya'da denize çıkışı olmayan bir ülkedir. Komşuları güneyde Afganistan, batıda Özbekistan, kuzeyde Kırgızistan ve doğuda Çin'dir. Resmî dil, en büyük etnik grup olan Taciklerin anadili olan Tacikçedir
Tacikistan'ın Başkenti?
“Duşanbe” şehri Tacikistan'ın başkentidir.
Tacikistan'ın Para Birimi Nedir?
“Somoni” Tacikistan'ın para birimidir.
Tacikistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Tacikistan'ın telefon alan kodu : + 7
Tacikistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Tacikistan
Tacikistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Duşanbe
Tacikistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Tajikistan
Tacikistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Dushanbe
Tacikistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Dushanbe
Tacikistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Tojikistan
Tacikistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Tacikçe