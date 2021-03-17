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Tacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Tacikistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Tacikistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Tacikistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Tacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Tacikistan, resmî adıyla Tacikistan Cumhuriyeti, 143.100 km2 yüzölçümü ve 9.537.645 kişilik tahmini nüfusu ile Orta Asya'da denize çıkışı olmayan bir ülkedir. Komşuları güneyde Afganistan, batıda Özbekistan, kuzeyde Kırgızistan ve doğuda Çin'dir. Resmî dil, en büyük etnik grup olan Taciklerin anadili olan Tacikçedir

Tacikistan'ın Başkenti?

“Duşanbe” şehri Tacikistan'ın başkentidir.

Tacikistan'ın Para Birimi Nedir?

“Somoni” Tacikistan'ın para birimidir.

Tacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Tacikistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Tacikistan'ın telefon alan kodu : + 7

Tacikistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Tacikistan

Tacikistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Duşanbe

Tacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Tacikistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Tajikistan

Tacikistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Dushanbe

Tacikistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Dushanbe

Tacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Tacikistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Tojikistan

Tacikistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Tacikçe

Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Tacikistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tacikistan'ın Bayrağı Nasıldır?

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