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Tacikistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tacikistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tacikistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Tacikistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tacikistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tacikistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tacikistan, resmî adıyla Tacikistan Cumhuriyeti, 143.100 km2 yüzölçümü ve 9.537.645 kişilik tahmini nüfusu ile Orta Asya'da denize çıkışı olmayan bir ülkedir. Komşuları güneyde Afganistan, batıda Özbekistan, kuzeyde Kırgızistan ve doğuda Çin'dir. Resmî dil, en büyük etnik grup olan Taciklerin anadili olan Tacikçedir

Tacikistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Tacikistan 8000000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 99. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,001 olduğu görülmektedir.

Tacikistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 5,848,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 84,1 olarak rakamlara yansımıştır.

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Tacikistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Tacikistan'ın yüz ölçümü 141431 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tacikistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2590  km²    Karasal Alan : 141510 km²

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Tacikistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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